林書豪正式加盟高雄17直播鋼鐵人，球團將於8日下午2點30分舉行記者會，正式向外界宣告豪哥來了，至於林書豪能否在12日就上場打比賽，則有待確認。《中時新聞網》也特別提供現場直播，讓讀者掌握最新消息。

林書豪今日以一襲輕鬆裝扮亮相，從球團總經理高景炎手中接過7號球衣，隨後與鋼鐵人隊友一同留下合照。當被主持人問到為何加盟鋼鐵人時，林書豪則表示年輕的時候想證明自己，會贏下冠軍為目的，不過現在則是想打比較有意義的籃球，將專注在培養下一代的球員，剛好鋼鐵人陣中有很多年輕球員，高景炎所提出的建隊方向也適合自己。另外林書豪也特別感謝PLG執行長陳建州不斷邀約，才促成此次加盟。

主持人也問及林書豪首戰會是何時？這也是球迷最期待的，林書豪表示7日進行訓練時球技有些生疏，但只要給自己幾天時間恢復，12日就會是自己代表鋼鐵人的首場比賽，同時也希望所有鋼鐵人的粉絲進場支持球隊。