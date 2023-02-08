詹姆斯與賈霸有著極其相似的NBA生涯，兩人都是頂著選秀狀元身分踏入NBA，也是在職業生涯第20年攀向巔峰，唯一不同的是，賈霸當年進入NBA已是22歲，詹姆斯則是在高中畢業就進入NBA，因此賈霸在42歲以38387分退役，而詹姆斯則以38歲40天改寫了紀錄。詹姆斯賽後受訪時霸氣表示，「我還能打好幾年，更能幫助任何球隊奪冠。」

賈霸的「天勾」絕技稱霸全聯盟，如今將史上得分王頭銜傳承給了詹姆斯。(美聯社)

賈霸的NBA生涯從公鹿開始，1975年改披湖人戰袍，手握6枚冠軍戒。詹姆斯先後效力過騎士、熱火、湖人，擁有4次總冠軍。

賈霸是上世紀70-80年代的絕對梟雄，詹姆斯則是21世紀過去20年的唯一霸主，很多人拿詹姆斯與喬丹相比較，但實際上喬丹最璀璨的時期就是帶領公牛兩次完成3連霸，然而詹姆斯的影響力卻是橫貫東西兩區全聯盟，因此詹姆斯才會在日前豪氣干雲地表示，自己才是NBA最偉大的球員。

今日詹姆斯以38390職業生涯總得分超越賈霸，成為NBA史上得分王，距離4萬分里程碑也剩下1610分，以詹姆斯如今的體能狀態來看，這項紀錄應可在下個賽季完成，甚至還能實現父子同台演出的夢幻壯舉。