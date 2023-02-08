大陸男神胡歌日前拋出震撼彈，跳過認戀、官宣結婚等步驟，直接宣布和圈外人老婆的女兒出生，雙喜臨門認了當人夫、人父，嚇壞一票粉絲。今(8日)中午，台灣男神言承旭稍早也在微博突然發文：「我的小孩來了」，讓人第一時間摸不著頭緒，更有人驚問：「老婆是誰」，但其實他只是開心宣布新戲的主題曲MV發表，嚇了粉絲一跳。

46歲言承旭過去最有名的萬年緋聞女友就是台灣第一名模林志玲，兩人當年因浴袍合影曝光，緋聞從此而起，2017年大馬媒體爆出他和林志玲世紀復合，兩人在當地飯店的健身房被拍到，但後來不了了之，隨著林志玲嫁人，這段昔日戀曲也無疾而終。

言承旭發文。（圖／翻攝自言承旭微博）

除了林志玲之外，言承旭過去也曾和名模名模張熙恩（現改名：原尹鋅）傳出秘戀，然而張熙恩去年3月宣布閃婚，透露已在去年1月登記結婚，她進度趕得快，9月便宣布當媽，寫下「寶寶出生了」，並曬出另一半真面目。而如今檯面上仍單身的言承旭，先前曾坦言看到身邊好友一個個進入家庭，自己確實也想當爸。

粉絲回應。（圖／翻攝自言承旭微博）

言承旭當時脫口表示：「如果可以，我還滿希望可以早點生小孩的」，未料今稍早他無預警發文說：「我的小孩來了」，讓網友傻眼回：「娛樂圈到底還有多少孩子？」、「嚇死我了，真的是孩子嗎？還是作品？！」、「老大是要官宣嗎」、「胡歌：是的我有一個孩子；言承旭：附議」，而眼尖網友表示，其實言承旭指的是和徐若晗新劇《夏花》新MV曝光，令其他人苦笑說：「說不定一語雙關」、「不會覺得自己很幽默吧」、「可是我看也有粉絲真恭喜有孩子的」、「但是我覺得是真小孩」。