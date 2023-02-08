坊間流傳許多關於食物的傳聞，像是「保久乳沒營養，鮮乳才有營養」，營養師呂孟凡指出，鮮乳和保久乳的營養價值其實差不多，兩者主要的差異在於「殺菌過程」，喝起來的味道、保存期限也都受此影響，他也強調，保久乳可以存放比較久的原因，絕對不是傳聞中的「添加防腐劑」。

呂孟凡在臉書粉專發文指出，有傳聞保久乳可以長時間保存，是因為裡面添加防腐劑，但這並不是事實。鮮乳與保久乳的差異主要在於「殺菌過程」，鮮乳是生乳以高溫短時間或超高溫短時間殺菌處理，因此無法達到無菌程度，需要冷藏保存，期限也不長；而保久乳則是生乳或鮮乳，以高壓滅菌或高溫滅菌，包裝材料也需要經過無菌處理，再以無菌充填，因此可以長時間保存，且放在室溫下保存即可。

呂孟凡表示，牛奶最主要的成分除了3大營養素，就是鈣，同時也是維生素B2的良好來源，而這些營養素基本上不怕熱，所以只要查詢台灣食品成分資料庫，就可以知道保久乳和鮮乳的營養價值相差不大。

不過呂孟凡說，就風味口感來說，因為殺菌的方式不同自然會有差異，大部分的人通常都比較喜歡鮮乳的味道，但保久乳擁有不需冷藏、方便保存的優點，出去旅行帶在身邊也不用怕壞掉。鮮乳和保久乳各自有不同的優缺點，只要根據自己的喜好選擇即可。