吳嫌不僅不配合酒測，還推託要先上廁所，並表明已尿在褲子上。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣頭城鎮去年12月30日1名30歲吳姓男子，騎乘機車違規紅燈右轉及安全帽帽扣未繫，遭攔停取締，警方一靠近發現吳男身上濃厚酒味，吳不僅不配合酒測，還推託要先上廁所，並表明已尿在褲子上，與警員推拉中，竟然用沾有尿液的右手揮警員巴掌；該案宜蘭地檢署以妨害公務罪嫌偵查終結。

去年12月30日下午4時47分，吳男騎乘機車行經頭城鎮宜3路與北宜路口時，違規紅燈右轉及安全帽帽扣未繫，遭胡姓與陳姓警員攔停取締，一靠近吳男時便聞到他身上濃濃酒味，遂告知相關權利要實施酒測，吳男態度反覆不配合酒測，還推拖要前往300公尺遠的檳榔攤上廁所。

吳男在推拖之際表明自己已失禁尿在褲子上了，情緒越來越激動並辱罵警員，且在與警員拉扯時，竟然用右手沾染褲襠中穢物揮舞攻擊，揮了陳警左臉頰巴掌，導致陳頭部左毆打之傷害。全案經宜檢依妨害公務罪嫌偵結，處3年以下有期徒刑，拘役或30萬元以下罰金。