藝人隋棠遭指控放任小孩發出噪音，發出千字長文澄清後，卻遭鄰居發7點聲明反駁，如今最新聲明曝光，只見她表示：「希望事情圓滿落幕，我也不想刺激到鄰居太太，擔心小孩也擔心她本身」，對此，兩性專家欣西亞指出：「找公正的第三者主持公道，會是最好的方式」。

欣西亞指出一直關切隋棠跟鄰居的新聞進度，根據個人推測可能雙方都有問題，與其各說各話走司法程序，不如找公正第三者主持公道，無非是最好方式，接著回想起跟老公搬回台灣時，在娘家附近組屋，沒想到被鄰居投訴：「夫妻倆腳步聲很大，讓她深受其擾」，更將訴求寫成字條貼在住家大門上，希望夫妻倆能「放輕腳步」，深怕造成別人困擾的她，也趕緊回對方字條，強調會反省並改進。

欣西亞表示昔遭鄰居控訴太吵，沒想到送對方耳塞竟解決問題 。（圖／欣西亞和Shane任翔 臉書）

沒想到一陣子後，再度收到鄰居抱怨字條，欣西亞便在家鋪起地毯和穿厚拖鞋，也告知對方應對計劃，未料事隔兩周後，大門上又見鄰居的手寫字條，只見內容雖然感謝夫妻倆協助，但仍抱怨時不時會聽見「有聲音」，讓她當下相當傻眼，與周遭親友討論後，覺得鄰居屬於對聲音較敏感的體質，便買了幾盒耳塞送給對方，之後便沒有再收到投訴。

根據自身經歷，欣西亞認為隋棠除了萬般配合外，卻忘記具體告知鄰居自己做了哪些改進，導致對方始終覺得做得不夠好，因此建議不妨送對方幾對耳塞，若真的覺得有效，可以考慮終生贊助，接著強調：「畢竟遠水救不了近火，等官司結果出爐前，你已經被吵得心力交瘁、身心俱疲了」。