為提升全民防衛動員意識，內政部役政署特別安排全國各縣市兵役科長、替代役備役編管中心秘書、幹部同仁150人，於2月7日、8日兩天至成功嶺進行模擬實境射擊，以體驗替代役打靶射擊課程；並由署長沈哲芳主持「兵役革新措施及替代役備役役男編組召集會議」，加強與第一線役政同仁政策說明及意見交流，以凝聚作業共識。

役政署長沈哲芳表揚推動備役演訓績優單位。（役政署提供／馮惠宜台中傳真）

沈哲芳表示，在政府「強化全民國防兵力結構調整方案」替代役已納入民防系統並為民防三大支柱之一，同時行政院核定「112-113年全民防衛動員準備綱領」已經將「替代役備役人力」納入「人力動員準備方案」，為建構「固若磐石」的民防力量，役政署將結合民防訓練，將替代役人力投入民防體系，以利戰時替代役人力得以支援軍事勤務、搶救災害等勤務，強化全民國防戰備韌性，以確保戰時社會持續運作。

役政署長沈哲芳表揚推動備役演訓績優人員。（役政署提供／馮惠宜台中傳真）

這次會議也表揚推動備役演訓有功人員及對 111年備役役男召集工作辦理情形進行檢討，除了說明相關兵役革新措施，如義務役役期恢復一年、替代役新增打靶射擊訓練，並將替代役納入民防系統運作外，並加強112年替代役備役役男編組召集業務內容，持續推動EMT-1繼續教育訓練及規畫備役役男參加全民防衛動員（民安）演習等工作，且與國防部後備指揮部及陸軍第十軍團指揮部進行業務運作交流，同時請台中市政府將其推展替代役備役役男編組召集經驗向各與會單位分享，精進單位動員組織能力，以儲備災防及動員輔助人力，達成厚植國家戰時後勤支援能量之目的。