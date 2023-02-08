台電公司2022年節電績優行政區評比近日出爐，新竹市東區雖然大樓、豪宅多，但仍能繼2021年之後，再次從全縣、市各行政區競比中奪得省電冠軍。（陳育賢攝）

台電公司2022年節電績優行政區評比近日出爐，新竹市東區雖然大樓、豪宅多，但仍能繼2021年之後，再次從全縣、市各行政區競比中奪得省電冠軍，台電新竹區處處長胡忠興特地到東區區公所代表台電公司致贈獎座，感謝東區區公所在推動節電的努力與貢獻。

台電新竹區處處長胡忠興表示，台電公司每年都會舉辦節電績優行政區選拔，此節電活動以住宅用戶為對象，從各縣市中分別挑出每適用戶次節電度數最高的行政區。

胡忠興說，新竹市東區在2022年6至9月間共節電1400多萬度，節電成績傲人，這也是繼2021年奪冠後，竹市東區再度蟬聯冠軍，實屬難得，也顯現東區在落實節電的重視與扎根。

新竹市政府指出，竹市東區是個人文薈萃充滿文化氣息、科技創意、自然休閒的行政區，雖然區內有許多大樓、豪宅，不過，住戶們多年來對節電政策非常重視。

區內會不定期安排各里舉辦節電及用電安全宣導，讓民眾認識生活中的節電方法，並注意日常家電器具的保養清潔及用電安全，讓民眾了解相關事項，養成正確用電習慣，也呼籲市民選購能源效率1級的家電，一起聰明節電省荷包。

台電新竹區處強調，台電積極推動以多元、活潑方式強化推廣節電作為，例如去年9月結合新竹南寮風箏節辦理「迎風追竹潮節電」，打造節電樂園專區，藉由戶外大型活動、全台鄉鎮巡迴及線上互動遊戲等多元呈現，拉近大眾與電力資訊的距離，讓民眾將節能理念轉為實際行動。

今年主軸延續「節電，從我改變」，並加入「潮流」新概念，將節電形塑成你我身邊的流行趨勢，希望民眾改變用電習慣，身體力行節約用電，全民節電新生活，聰明用電節省荷包，更能友善地球。