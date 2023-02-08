此報告指出，2022年期間，韓國包括LGES（LG Energy Solution）、SKI（SK Innovation）以及三星SDI，這3家全球EV電池市占率為23.7%，發電量達517.9 GWh，年減6.5%。不過，全球電池總發電量卻年增71.8%。

去年，客戶群有特斯拉、福斯以及奧迪的LGES，市占率從19.7%降至13.6%，還是位居全球第2。SKI旗下電池製造子公司SK On，則減少0.3%至5.4%，排全球第5。供應BMW iX純電休旅的三星SDI也從4.8%稍降至4.7%，是第6名。

事實上，韓國電動車電池業者與中國大陸之間的全球占有率，呈現此消彼漲現象。以排名世界第1寧德時代而言，2022年在全球比重就從33%再增至37%，穩坐龍頭寶座。

寧德時代與其它6家躋身全球前10大的電池陸企，占全球市場60.4%，明顯高於2021年48.2%。由於內需市場強勁，加上中央政府大力支持，中國大陸EV電池製造商一直走在最前面。

SNE Research預估，中國大陸電動車電池業者，已將事業重心從國內市場轉至全球各地。未來勢必與勁敵韓國有更激烈的競爭，努力成為全世界EV電池製造的佼佼者。