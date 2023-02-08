摩根DIRECT精選5檔旗艦基金推如下：

一、台灣之光-摩根台灣金磚基金。於2010年成立，精選台灣之光企業，彈性布局科技股與非科技股，掌握產業輪動契機，追求最大效益。

二、科技乘風-摩根新興科技基金。於1995年成立，國內老字號台灣科技股基金，歷經市場多空循環考驗。鎖定國內最具成長潛力之科技產業，多面向評估企業價值與科技產品獲利強度，大中小型科技股均有配置。

三、A股破浪-摩根中國A股基金。於2013年成立，直接聚焦中國A股，在地團隊挖掘高成長潛力標的，看好新經濟趨勢；主動管理出擊，基金採取主動管理策略；掌握A股商機，投資範圍涵蓋大中小型股標的，集中精選持股。

四、亞洲專家-摩根亞洲基金。於1995年成立，聚焦亞洲成長型股票，鎖定亞太內需消費趨勢，精選競爭優勢企業，集結團隊智慧，發掘優質潛力標的；核心配置不可或缺，亞洲地區經濟成長迅速，為資產配置的核心。

五、全球新創-摩根全球創新成長基金。掌握五大破壞式創新趨勢–數位化、醫療創新、金融革新、好感消費、能源革命，全面佈局全球績優成長股，並偏好低度財務槓桿企業。