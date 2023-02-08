台中市22歲周姓男子，去年於防疫期間因未遵守規定，未戴口罩進入超商後，憑恃酒力，不服陳姓超商男店員勸告，又涉嫌毆打，導致陳男身體多處受傷，一審依重傷未遂罪判2年10月，經檢方上訴，周男影響抗疫工作進行，造成社會不安，其惡性非輕，造成損害不小，不宜輕縱，二審判3年10月徒刑，可上訴。

檢警調查，42歲超商大夜班陳姓男店員，去年間某日凌晨上班時，因提醒周男沒戴口罩，卻遭周毆傷，造成陳左、右側肋骨多處骨折合併血胸、顏面及後枕部撕裂傷與挫傷、腦震盪症候群、眼眶骨骨折、雙側肺挫傷等傷害，周當時稱自己「醉到失憶」依殺人未遂、重傷害、毀損罪移送台中地檢署偵辦。

檢警調查，當時周男涉嫌持櫃檯上塑膠杯向陳丟擲，又持玻璃罐砸擊陳後腦，並以手抓陳頭髮撞擊咖啡機及桌子，再持櫃檯上玻璃酒杯敲擊其頭部，再以腳踹踢已經倒臥在地的陳男頭及胸部，一旁顧客見狀趕緊制止，但周仍不罷手，警方當時對周實施酒測值為0.17毫克。

經檢方上訴認為，周嫌近距離攻擊被害人，所攻擊部位均為人體之要害，且一而再再而三，持續毆打、踹踢被害人猶不罷手，足認周當時絕非僅止於普通傷害，針對頭、胸等特定部位以造成重傷，是直接故意。

二審審酌，周男未能體恤陳姓超商店員工作及抗疫之辛勞，卻影響抗疫工作，造成社會不安，其惡性非輕，造成損害不小，不宜輕縱；於防疫期間相類案件相比，原判決顯屬過輕，有違罪刑相當原則，且周未與被害陳男達成民事和解，二審判徒刑3年10月，可上訴。

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