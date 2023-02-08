宜蘭縣大同鄉往年會舉辦「春遊大同」，讓遊客在春天感受泰雅文化，但受到疫情影響2021、2022年停辦，8日大同鄉公所在宜蘭縣政府說明2月11日重新舉辦的春遊大同，邀請鄉親到崙埤河濱公園、泰雅地景公園，體驗大同的原鄉風采。

去年與前年春遊大同因疫情而停辦，去年底大同鄉又受到豪雨侵襲，影響鄉內觀光產業，因此鄉公所決定在疫情趨緩之際，重啟產銷活動，串聯英士社區發展協會、稻米產銷班、原住民產銷合作社，以及在地業者共同宣傳。

鄉公所表示，11日的春遊大同邀請到勒巴彥文化藝術團、門諾漾文化藝術團、快樂山水青年文化藝術團等在地表演團體，還有原民藝人依拜維吉、舞炯恩‧加以法利得、巴大雄、馬曉安，以及電影「哈勇家」的大同鄉演員到場。

為促進原鄉觀光產業發展，鄉公所舉辦「2023玩味大同攝影比賽」，只要在2021至2023年期間拍攝大同鄉各項主題（不含清水地熱，以及太平山、棲蘭山、明池遊樂區），未曾公開發表的攝影作品均可參賽，收件日期至4月28日止，第1名獎金有1.2萬元。

鄉長何勝立表示，近幾年嚴峻的疫情拉開了人與人之間的距離，鄉內大型產銷活動也因此停辦，重啟產業活動，是希望能從櫻花陸續綻放的春天開始，讓大家感受大同的活力與精彩。

何勝立指出，雖然疫情期間沒辦法舉行活動，但向中央爭取經費改造崙埤河濱公園、打造泰雅地景公園，選擇在該處舉辦春遊大同，就是要讓大家看到原鄉風采，感受泰雅的文化魅力。