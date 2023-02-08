要小小孩正襟危坐欣賞音樂會並不容易，信誼基金會主辦「點點音樂派對」幼兒專屬音樂會，將以《小黃點》和《點點玩聲音》兩本暢銷圖畫書為題，由作曲、鋼琴家顏名秀作曲，2月18日及29日將在台中國家歌劇院登場，讓幼兒從聆聽和遊戲互動中培養音樂的興趣和涵養。

「點點音樂派對」原定在2月19日在台中國家歌劇院演出2場，演出資訊上架一周，門票便搶購一空，因應觀眾迴響熱烈，再於 2月18日晚間加演1場。

信誼基金會董事長張杏如表示，現在的孩子面對多元資訊，閱讀不只是視讀文字和圖像，轉變成多元感官的體驗，信誼在2015年開始在國家音樂廳舉辦《小黃點與四季》音樂會，現場很多家長向她致謝，因為過去沒有專為幼兒設計演出的音樂會。

「點點音樂派對」音樂會以《小黃點》和《點點玩聲音》兩本暢銷圖畫書為題，由作曲、鋼琴家顏名秀作曲，由指揮家張尹芳攜手多位傑出音樂家精彩演出，邀請詹喆君擔任說書人，引導親子用手當指揮棒、把嘴巴當樂器，體驗與音樂旋律共舞。

《小黃點》是法國美學大師赫威・托雷的圖畫書，在台灣銷售近20萬本。顏名秀表示， 2015年「小黃點音樂會」巡演過程看到孩子們激動又興奮的表情，甚至覺得「小黃點」在自己的指揮動變大、變小、重新排列組合改變，讓她感動不已。

顏名秀說，為《點點玩聲音》作曲的最大挑戰是如何將創意留給現場觀眾即興演出，透過台上演出激發出台下觀眾的創意，共同完成音樂會。

信誼基金會表示，《點點玩聲音》的「點點大小聲」、「點點走鋼索」、「喔啊喔啊」三首小品，透過大小不同的藍點和紅點引領親子把視覺轉化成聲響，探索音量、節奏和圖像的關係，透過點與點的距離和速度變化，探索情緒轉變和音樂元素。