國民黨副主席夏立言今訪陸，黨主席朱立倫表示，此行定位清楚，就是一項交流對話，也慰勉台商、重視民生；而有別於去年8月訪陸是針對長三角與珠三角地區，這次會針對北京、武漢、重慶、成都、南京等上次沒有拜訪的城市交流。

對於民進黨質疑，朱立倫說，夏立言此次出訪會站穩為民眾解決問題，真正為台灣顧民生的立場與基礎，也沒有一絲一毫政治目的，只有為台灣好、為民眾好；相較於民進黨讓兩岸交惡、對抗，國民黨盼以交流代替交惡，以對話取代對抗。

朱立倫表示，國民黨重視兩岸和平與堅定希望區域安全，這才能捍衛中華民國，才是真正的愛台灣，不會像民進黨說一套、做一套，標準雙標，不知為人民解決問題，只會抹紅、攻擊、造謠、抹黑。

朱立倫說，夏立言此行，主要是過年後，表達對大陸各地台胞、台生與台商的關懷、拜年，也帶去台灣農漁民與各產業、台胞，在目前兩岸關係緊張下需要解決的問題，傳達農漁民心聲，代表部分產業解決現在需要解決的問題。

朱立倫也提到，夏立言此行也是為與大陸新任涉台官員也彼此認識、交流、對話。

國民黨發言人林家興表示，與陸委會遞件申請訪陸時都有詳細報告，除非陸委會部是民進黨執政，否則民進黨應該非常清楚才對，不要再用任何抹紅、抹黑政治語言，來攻擊這次關懷民生的交流之行，否則對台灣民眾福祉沒有任何幫助。

外傳夏立言訪團10日將拜會會見中共中央對台工作領導小組副組長王滬寧，林家興說，目前並沒有確定除拜會國台辦主任宋濤以外的對岸高層。

林家興也提到，海外部正在規畫拜訪日本等其他國家，國民黨國際連結與對外政策是非常全面、全方位。但林強調，訪日行是海外部本身，朱立倫是否訪日或訪美，目前都還沒有具體討論與規畫。