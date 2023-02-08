執行長Rene Haas在接受採訪時說，該IPO計畫實際上已經相當完善，並正在進行中。「我們正在竭盡所能，並致力於在今年實現此一目標」。然執行長並未提到，股票將在美國還是英國上市。

安謀也公布第三財季(10~12月)營收大增28%，來到7.46億美元，成為母公司軟銀集團少數成長的企業。軟銀集團在對新創公司的投資失利，拖累集團業績表現。第三財季合作夥伴的Arm架構晶片出貨量並高達80億片，刷新高紀錄。

執行長的成長策略之一是加快資料中心的伺服器等市場的腳步。目前例如亞馬遜的雲端部門正開始使用Arm架構的晶片。

這些努力協助推動了安謀在雲端運算及其它領域簽訂新協定的前期許可收入，增長65%，達到3億美元；不過公司高層承認，部分的成長是由數個同時到來的交易所推動。

安謀稱，上季晶片的權利金收入相當穩定，為年增12%，來到4.46億美元。與此同時，智慧型手機業務的放緩，拖累了高通和蘋果的業績。

Haas說，安謀「無可避免地」也承受智慧型手機疲弱的影響，但是安謀每一晶片授權的智慧財產權，都較以往更多。他說，目前最新進的智慧型手機晶片使用10至12個運算核心，同時也採用了最新版的Arm運算架構，這意指每賣出一個晶片，會帶來更多專利費。

執行長表示：「我們至今所做的多元化，以及在核心市場擁有更多晶片技術，意味著我們能夠比多數公司更有力地抵禦景氣低迷」。