台泥指出，此次為土耳其百年來最大地震，更是全球重大災難之一，於第一時間台泥企業團已 啟動「員工安置計畫」，協助受到震災影響的員工及其家人安置照顧。台泥並緊急空運100套急救箱前往土耳其。

此次地震雖對台泥企業團整體財務業務無重大影響，台泥強調，仍將持續投入土耳其賑災，已主動聯繫土耳其駐台辦事處，希望在此寒冬時刻協力災民所需物資。

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