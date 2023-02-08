台泥指出，此次為土耳其百年來最大地震，更是全球重大災難之一，於第一時間台泥企業團已 啟動「員工安置計畫」，協助受到震災影響的員工及其家人安置照顧。台泥並緊急空運100套急救箱前往土耳其。
此次地震雖對台泥企業團整體財務業務無重大影響，台泥強調，仍將持續投入土耳其賑災，已主動聯繫土耳其駐台辦事處，希望在此寒冬時刻協力災民所需物資。
土耳其大地震發生後，台泥(1101)和土耳其合資水泥廠有三座在主要震災區周邊，當地全面大停電第一時間影響生產，經過全面檢查設備線路後，其中一廠已經恢復正常運轉。
台泥指出，此次為土耳其百年來最大地震，更是全球重大災難之一，於第一時間台泥企業團已 啟動「員工安置計畫」，協助受到震災影響的員工及其家人安置照顧。台泥並緊急空運100套急救箱前往土耳其。
此次地震雖對台泥企業團整體財務業務無重大影響，台泥強調，仍將持續投入土耳其賑災，已主動聯繫土耳其駐台辦事處，希望在此寒冬時刻協力災民所需物資。
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