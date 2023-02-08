中國大陸偵察氣球飄越美國上空，美國總統拜登7日的國情咨文（State of the Union）演說將如何回應引發關注，當晚針對中國大陸部分，他強調如果北京威脅美國主權，美國也會採取行動，同時也已經有所動作。不過他後續脫稿演出，在強調民主政權已經變得更強大、專制政體更弱時，他突然大喊：「給我一個會想與習近平交換位置的世界領袖，給我一個！」

美國總統拜登7日晚間發表國情咨文演說，他在演說中嗆中國大陸，專制政體正變得脆弱，「與美國對賭從來不是好賭注。」

綜合澳洲廣播公司（ABC News）等外媒報導，在中國大陸偵察氣球飄過美國上空後，拜登國情咨文演說中有關北京部分尤其引人關注，不過針對此事件，當晚他只用一小段話帶過，他說：「我致力於在能促進美國利益、全球福祉的領域與中國合作，但別誤會了，如同我們上周明白表示的，如果中國威脅我們的主權，我們會行動以保護我們的國家，而我們也這麼做了。」

拜登接著提到，「過去2年民主變得更強大，而不是脆弱，獨裁變得更弱了，不是更強大」，不過他突然激動脫稿演出，「給我一個會想與習近平交換位置的世界領袖，給我一個！給我一個！」他邊說邊豎起食指比劃。

BIDEN: "Name me a world leader who'd change places with Xi Jinping! Name me one! Name me one!" pic.twitter.com/FamRkJvSb4 — NEWSMAX (@NEWSMAX) February 8, 2023

根據白宮於演說前釋出的拜登講稿，在有關中國大陸部分的演說內容中，拜登只有上述提及習近平的部分脫稿，其餘內容都與講稿一致。

他後續接著強調，「那些與美國對賭的國家正在認識到他們錯得有多離譜，與美國對賭從來不是好賭注。」語畢引來全場一陣鼓掌歡呼。

外媒評論，拜登的脫稿內容，是當晚演說有關中國部分的最激烈措詞。不過《紐約郵報》（New York Post）評論，在大陸氣球飄越美國上空後，拜登演說「幾乎沒有」提到中國大陸。

拜登第2場國情咨文演說約長達60分鐘，中國部分約佔2分半鐘。