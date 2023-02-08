受到景氣下滑、去化庫存等危機，據勞動部統計，本期減班休息（無薪假）雖然較上期未有大幅增加，但其中有某家百人大型工具機廠商在年後協議實施無薪假，而且還有其他製造業也正在協商中，預估未來幾週內會通報至地方政府。

據統計，截至本周為止共有2250家、1萬5092人實施無薪假，較上周減少24家、98人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上，主要實施的行業為支援服務業（旅行社）及製造業。

勞動部條件司司長黃維琛表示，本周人數並未增加反而微幅下降，其中有某家在年前因為訂單減少實施的家具廠商反映因訂單恢復，因此停止實施，但也有部分廠商年後訂單前景依舊不明，因此協商實施減班休息，且還有其他製造業也在協商中。

至於支援服務業（旅行社）仍有1269家、6714人實施，黃維琛說，目前雖然國境已開放，但團體遊客仍未大量入境，且隨著防疫措施解除後，可望吸引更多外國人，預計會漸漸好轉。