德商默克在高雄科學園區（南科路竹基地），投資總共170億元，德商默克家族董事會主席Dr. Frank Stangenberg-Haverkamp，8日特別飛台主持「默克高雄半導體科技園區」的動土儀式，他不但入境隨俗，持香拜拜，祈福開工平安順利，致詞時更強調，這是默克在全球各地單一基地最大的投資案。

Dr. Frank Stangenberg-Haverkamp說，默克創業迄今，已達3個半世紀，8日，是擁有350年歷史的默克，進入營運新里程碑的時刻，因為，8日動土的「默克高雄半導體科技園區」，是默克在全球電子相關單一基地最大的投資案。

他說，「默克高雄半導體科技園區」動土的另一個深層意義是，這不僅是德台雙贏的投資案，在全球化的今日，更是密切連結信任的產業夥伴、以及產業聯盟，共同邁向成功的關鍵基石。

他表示，「默克高雄半導體科技園區」未來將為下一代電子科技產業，生產生活應用的半導體材料，讓這些應用更智慧、更快速、更有效率。

Dr. Frank Stangenberg-Haverkamp指出，未來的產出，除了提供國際半體產業，也將就近提供給台灣半體產業，「默克高雄半導體科技園區」的動土，代表默克對所有產業夥伴的堅實承諾。

他強調，台灣在全球半導體產業具有執牛耳的地位，也是台灣的強項，因此，默克基於未來更多世代的永續經營，前進台灣投資，並讓默克能夠在國際半導體材料產業的領導地位。