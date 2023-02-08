前NBA好手林書豪加盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，球團8日為他舉辦加盟記者會，他也分享加入的決定及目標。

林書豪表示：「我來這裡不是要刷數據，我也不是這樣的球員，所以來到鋼鐵人後，不會特意去訂數據目標，講深一點的話，最大目標是為上帝打球，快樂、找回籃球帶來的快樂，也希望快樂健康打球。」

至於和球隊目標，林書豪表示，雖然團隊目前戰績不是最好，希望大家專注過程，且還有後面的賽程可以努力，大家一起為球隊奮戰。

林書豪也在主持人詢問下，分享選擇PLG及鋼鐵人的原因，他說：「可能我年輕時比較想證明自己的表現冠軍，現在年紀大想打有意義的籃球，也想關注下一代球員，鋼鐵人有很多有天份、能力的球員，加上和總經理高景炎聊過，球隊的方向是我想要的，像我之前加盟CBA廣州龍獅也是有意義，也是年輕有天份的球隊。」