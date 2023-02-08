相信很多人都懷疑過，當進入一段戀愛關係中，腦海裡總會思考著對方是不是對的人，是否值得長期繼續發展？《小鐵星座》運勢專欄指出，水瓶座、處女座、金牛座他們因容易想過多而不敢付出，導致自己錯失了很多機會。

▍水瓶座

水瓶其實是一個很矛盾的星座，沒談戀愛時他們嚮往自由，不需要依賴任何一人，在自己的小世界裡舒適自在，而一旦戀愛，雖然渴望把一切全部都給對方，但奈何對於人性的了解，讓他們不敢付出全部，也感到相當的煎熬。

▍處女座

處女座的理想戀愛就像一道數學題，一切都得符合定義，但許多人不知道的是，處女座高冷的外表下，其實也隱藏著一顆渴望戀愛的心，只是有時候擺出姿態後要放下對他們來說太難了，也因此錯過了許多認識異性機會。

▍金牛座

金牛座是出了名的慢熱星座，無論是社交還是在生活中，他們習慣性收斂情緒，處於一種慢半拍狀態，當對方對他們感興趣時，會思考對方到底喜不喜歡自己，等到他們想通了，鼓起勇氣打算告白時，對方早就等得不耐煩放手了。