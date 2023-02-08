土耳其敘利亞6日發生強震至今，已造成超過8,400人罹難（截至台灣時間8日下午3時），但也有不少生還者順利被救出。其中敘利亞一對小姊弟受困在瓦礫堆下，年僅7歲的姊姊不僅用身體保護弟弟，還不忘一邊安撫他。最終兩人受困36小時後，順利被搜救人員救出，堅持不懈的精神讓聯合國常駐代表薩法（Mohamad Safa）也大聲讚揚。

The little girl said to the rescuer that, sir, if you rescue me and my brother ... we will become your slaves for the rest of our lives 😥#TurkeyEarthquake #Turkey #earthquake pic.twitter.com/PUBXyiKYgH — Shehr Bano Official (@OfficialShehr) February 7, 2023

從現場影片可以看到，姊弟倆被發現受困在瓦礫堆下，姊姊瑪麗安（Mariam）用身體護住弟弟，朝救難人員發出請求：「先生，請救救我和弟弟，我願意為你做牛做馬。」而救難人員則連忙回答：「不用、不用，」一邊要他們保持勇敢，堅持下去。

最終，姊弟倆在受困36小時後被順利救出，而好消息不僅感染現場救災人員，聯合國常駐代表薩法看到影片後，也隨即在推特轉發，「請把正能量分享出去！」他表示。而不少網友也被小姊姊肉身護弟的行為感動，紛紛留言：「好棒的姊姊！在如此艱困的時刻還能保護弟弟」、「看到這樣的手足之情令我不禁流下眼淚，願上天保佑他們」、「姊姊是小英雄！」