「啦啦隊女神」籃籃、Yuri（陳怡叡）今（8日）出席饗食天堂一日店長活動，剛結束日本旅遊的籃籃，透露前幾天與胡瓜經紀人串通，在東京設計巧遇，結果2天下來，胖了2公斤，讓她直呼今天一整天都在憋氣。

籃籃（左）透露日本旅遊胖了2公斤，趕快跟Yuri交換啦啦隊服。（池宗玲攝）

籃籃說：「跟著瓜哥玩了2天，我們一起吃飯，還吃到頂級和牛，回來一量發現胖了2公斤，瓜哥吃不下的我都幫他吃完了」，她也因此塞不下年前訂製的啦啦隊服，只好跟Yuri交換。

Yuri也將前往東京旅行，暌違多年沒出國的她，希望這趟旅程可以好好放鬆，籃籃則建議她可以去找正在大阪旅行的胡瓜，Yuri也笑回，「那要拜託籃籃幫我聯繫了」。

Yuri身為《全明星運動會2》紅隊隊員，受訓過程相當辛苦，今被問及會建議籃籃參加全明星嗎？她勸退表示，「真的太辛苦，還是賺錢就好，參加《全明星》還可能會受傷，支付醫藥費」。

WBC世界棒球經典賽，將於3月開打，籃籃、Yuri等21位啦啦隊女神，組成史上最豪華應援團，備受期待。籃籃、Yuri今直言本季最大敵人是古巴隊，但還是對台灣隊相當有信心，希望有機會跟球隊前往東京，接著再一起到邁阿密比賽。情人節將至，2位啦啦隊女神表示當天都已經安排好工作，將在工作中度過。