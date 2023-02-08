隨著疫情下降，各國邊境管制逐步開放，慈濟骨髓幹細胞中心也恢復海外取髓業務，瑞典醫療團隊日前搭機飛行20小時航程，來台花蓮慈濟醫院取髓，在院內停留不到1小時，即回程跨海救人。

花蓮慈濟醫院今天指出，慈濟骨髓幹細胞中心通過世界骨髓捐贈者協會進階認證，有超過46萬筆血樣資料，是華人世界第二大骨髓資料庫，協助超過6000多人接受移植。

瑞典取髓人員Stephan（右1）仔細核對資料，隨即搭車趕赴回程班機，在花蓮慈濟醫院停留不到一小時，搭機返國。（慈濟醫院提供／王志偉花蓮傳真）

新冠肺炎疫情爆發後，全球各國進行邊境管制，2020年05月慈濟骨髓幹細胞中心也因疫情，停止海外取髓。瑞典取髓人員Stephan在仔細核對資料後，由骨髓中心主任楊國梁交接並提醒，過程中切記保持低溫，並叮嚀不可照射X光等，過程不到1小時，瑞典也是疫情後第一個來台取髓的國家。

花蓮慈濟醫院表示，新冠肺炎疫情期間，為即時搶救等待移植的血液疾病患者，慈濟骨髓幹細胞中心以過去冷凍臍帶血幹細胞的技術，成功冷凍造血幹細胞，透過液態氮低溫冷凍，並加以衛星定位保護，成功完成跨國運送救命的造血幹細胞。

慈濟醫院表示，從2020年5月至2022年12月為止，慈濟骨髓幹細胞中心總共運送36個冷凍造血幹細胞，5個冷凍淋巴球出口至海外，有美國、澳洲、加拿大、德國、法國、義大利、越南、韓國、新加坡共10個國家，其中以新加坡最多，美國次之，疫情期間，搶救血癌病人。