國民黨北市黨部主委黃呂錦茹7日指出，前台北市議員羅智強打電話告知有意參選明年大安區立委，不過黃呂期待他去藍軍艱困選區參選，並稱「你有那麼好命嗎？」對此，國民黨桃園市議員梁為超感嘆表示，民進黨曾叫賴清德不要選台南立委，去艱困選區打天下嗎？他說這種「戰將不該好命」的思維很傷人。

針對羅智強布局參選大安區立委，黃呂錦茹稱「你有這麼好命嗎」一事，梁為超今(8)日在臉書直言，真的很感慨。他認為，站在台北市黨部主委的立場，希望藍營優勢選區留給別人，最強戰將去艱困選區，的確是席次極大化的策略，不過梁為超指出，民進黨曾經叫賴清德不要選台南立委，去艱困選區打天下嗎？

梁為超進一步表示，說戰將不該參選優勢選區，對優勢選區的立委們不太公平。大安區前立委林奕華、文山區現任立委賴士葆都是國民黨一時之選，且林奕華又高升台北市副市長，這樣的人才在優勢選區參選，過去有誰說不應該？梁為超認為，更傷人的是，這種「戰將不該好命」的思維。若承認羅智強是「戰將」，就肯定他過去為國民黨的付出，若戰力越強、付出越多，就越要歹命，以後誰要在前線衝鋒？

梁為超直言，羅智強不是萬用插頭，而是東奔西走，求一個改變台灣的舞台而不可得。桃園市長選舉，羅智強連初選的機會也沒有，已經是受委屈，現在回到家鄉參選實是順理成章，梁為超認為，大安區的立委不好選， 2009年蔣乃辛與四位市議員競爭初選，2019年林奕華與王欣儀、介文汲角逐提名，都是黨內最優秀的人才，才能夠脫穎而出，今天的羅智強也不需要例外。