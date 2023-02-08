劉若英將帶著演唱會豪華機關到新加坡。（相信音樂提供）

劉若英「飛行日巡迴演唱會」3月將到新加坡開唱。（相信音樂提供）

「文藝天后」劉若英「飛行日巡迴演唱會」去年從台北小巨蛋起航，飛越換日線，在倫敦、巴黎開唱，演唱會一票難求，搶票成為粉絲們的頭等大事，精彩演出造成各界熱烈討論，全球歌迷也想一同開啟飛航模式進入飛行日，今驚喜宣布2023首航獻給新加坡，即將在3月25日再度回到新加坡星宇表演藝術中心舉行，這也是劉若英暌違13年後再次在新加坡開唱。

劉若英2010年曾在新加坡舉辦「脫掉高跟鞋」演唱會，相隔13年終於帶著全新巡迴「飛行日」來到新加坡，除了經典歌單完整詮釋、巨型愛的抱抱熊等豪華的演唱會機關也將漂洋過海呈現，膾炙人口的音樂、頂級聽覺的美學與精致視效構成不容錯過的感官饗宴，為的就是能夠給歌迷獻上融合視覺、聽覺以及撞擊心靈的感動，一同創造美好的飛行體驗。

劉若英 2023 飛行日巡迴演唱會 - 新加坡站將在3月25日 (星期六) 晚上8點於星宇表演藝術中心 (The Star Theatre) 舉行。Live Nation會員可在2月13日(一)下午2點至晚上11點59分優先購票。2月14日(二)下午2點將於www.ticketmaster.sg 正式公開發售。