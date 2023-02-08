元大S&P500 ETF研究團隊指出，針對美股投資，美股三大指數S&P 500指數、道瓊工業指數、那斯達克指數各有特色，其中S&P 500指數完整涵蓋美股11大產業，主要成分股包含蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、特斯拉(Tesla)等，多次獲股神巴菲特推薦為一般投資人優先選擇標的，更建議妻子未來將資產9成投資於S&P500指數基金。正因為完整的市場代表性，目前投資S&P500指數的ETF-元大S&P500(00646)，也是國內掛牌美股三大指數ETF中定期定額交易戶數最多，2015年成立以來績效為89.4%，年化報酬率約為9.5%。

2022年美國強力升息，市場歷經罕見的股債雙跌，於2022年第4季起傳出鴿聲，包括通膨增速下滑、多位聯準會官員表態升息終點將近，2月FOMC會議後鮑威爾也表示未來升息次數將視情況而定，不再強調升息速度 ，並提到升息滯後性影響需要時間來觀察，支撐S&P500指數1月上漲6.2%的樂觀行情。統計近50年美股表現，當S&P500指數1月收紅，全年上漲機率高達93%，平均報酬率達19.4%，若統計S&P500指數1月大漲5%以上情形，平均報酬率更達25.5%。

同時聯準會正向展望、美元指數走弱、指標企業大舉進行成本管控，以及供應鏈狀況改善均有利2023年行情走多，回顧近兩次美國基準利率來到當次升息循環高點，分別為2006年7月與2019年1月， S&P 500指數反映經濟成長具備韌性、通膨可控利多，在往後的半年分別上漲12.4%、19.5%。

元大投信表示，隨著中國疫情和緩，供應鏈逐步回歸正常、美國聯準會肯定通膨已漸獲控制，未來升息將緩步等利多消息，有望帶動美股盤勢回漲，對於想參與美股成長力的投資人，可透過元大S&P500 ETF(00646)逢低進場布局或定期定額長期投資。