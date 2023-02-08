【旅遊經 洪書瑱報導】

香港的交通工具別具特色，更是臺灣所沒有，如超過百年歷史的叮叮車，還有亞洲最古老以及香港最受歡迎景點之一的「山頂纜車」，一直以來都受當地民眾與國際遊客的喜歡，更是國際旅客必須體驗。而太平山頂也是香港非去不可的景點，能站在香港島最高點，俯看維多利亞港景致及香港島、九龍，甚至天氣良好，還能看到新界某個角落。而前往太平山頂最好的交通工具，即是──香港山頂纜車，山項纜車1888年啟用，至今已逾130年歷史，鐵路全長1,278公尺，是世界上最古老的纜索鐵路系統之一，起初只為住在太平山頂上的香港總督及居民服務。山頂纜車已成為香港深受歡迎的旅遊景點，每年接載超過600萬人次，時至今日已第六代纜車，並於去(2022)年8月27日回歸，與群眾相見歡！

車票與中環總站。（圖／旅遊經提供）

中環總站。（圖／旅遊經提供）

香港山頂纜車。（圖／旅遊經提供）

香港山頂纜車車廂內部。（圖／旅遊經提供）

在纜車上也能輕鬆像麥可·傑克森，跳「顫慄舞步」斜45度站立。（圖／旅遊經提供）

全新纜車為向保育及向40至80年代的第三、四代山頂纜車致敬，山頂纜車塗上復古墨綠色車身，「換上新裝」的山頂纜車可承載210位乘客，載客量比以往增加了75%，改良後的山頂纜車配備全景玻璃窗，讓乘客在搭乘期間，能在不同高度欣賞維港景色，但提醒遊客，除了山路外，纜車地板為波浪狀，在行走時請特別留意！另外，還有值得玩味，因為上山頂是斜坡而上，您在纜車上也能輕鬆像麥可·傑克森，跳「顫慄舞步」斜45度站立，但在嘗試玩樂之際，請小心不要跌倒受傷！

中環總站將增加五大體驗區域_無限之眼。（圖／旅遊經提供）

中環總站將增加五大體驗區域_經典重現。（圖／旅遊經提供）

太平山的綠色寶藏。（圖／旅遊經提供）

除了設計，中環總站將增加五大體驗區域，為候車旅客帶來全新互動娛樂體驗。中環纜車總站入口以「無限之眼」歡迎旅客來臨。這個高度逾10米的雕塑作品受香港的飛躍精神所啟發，呈現不斷變化的燈光效果；「太平山的綠色寶藏」的體驗區則以環繞式影像為旅客帶來沉浸式體驗，旅客可於展示幕牆探索太平山頂多樣化的野生動植物。而另外三個體驗區「躍動的心」、「經典重現」及「穿梭時空」將帶領旅客重溫山頂纜車一百多年的重要歷史。

行進沿途可以看到維港之美。（圖／旅遊經提供）

從摩天台428觀看維港、香港本島及九龍。（圖／旅遊經提供）

山頂纜車終點站——為獨特碗狀外形的「山頂凌霄閣」。凌霄閣最頂層為「摩天台428」更是觀賞維港的絕佳地點。站在這個海拔428公尺的最高戶外點，你可以從山頂鳥瞰整個維港的日與夜，十分震撼！除了在香港島之巔，以360度感受大自然的氣息與大都市的繁華對比，你更可與「在太平山頂說愛您」巨型祝願心環拍照！

香港杜莎夫人蠟像館。（圖／旅遊經提供）

香港杜莎夫人蠟像館。（圖／旅遊經提供）

香港杜莎夫人蠟像館。（圖／旅遊經提供）

山頂凌霄閣館中滙集了全球美饌，包括：中餐、日本菜、美式食物及義大利菜，還有多間特色餐廳及咖啡廳等。甚至還有雲集全球名人蠟像的香港杜莎夫人蠟像館等。

趣味時光留影館場設有22個場景。（圖／旅遊經提供）

趣味時光留影館場景_香港情懷。（圖／旅遊經提供）

另外，去(2022)年8月還有凌霄閣二樓還有新設施──「趣味時光留影館」，這是全港首個大型自拍體驗館，佔地兩層共 6,000 多平方呎，全館搭設了22個場景，打造成「沉浸式專業攝影空間」，分為五大區域，包括：「香港情懷」、「集體回憶」、「光影交錯」、「玩樂無窮」及「歐陸風情」等，其中甚至設置8處能讓民眾返回香港舊時光場景，能拍出美好的懷舊「港」覺！

趣味時光留影館套票，可以穿著維多利亞服飾擺拍3小時。（圖／旅遊經提供）

趣味時光留影館套票，可以穿著維多利亞服飾擺拍3小時，也可走出戶外。（圖／旅遊經提供）

而值得一提的是，遊客於3月14日前，透過KKday，購買單人套票港幣＄300，除了享第六代山頂纜車來回車票外，還有「趣味時光留影館」門票，還能穿著維多利亞服飾及道具擺拍3小時，而且不限館內，可說相當優惠，民眾欲前往時，不妨購買優惠套票，來玩樂！

若您想感受太平山頂日夜之美，上山後約三四點之際，建議可以利用山頂環迴步行徑，在山頂走一圈，來回約一個多小時，即可同時掌握欣賞山頂及維港的日夜景致風光！

【資訊站】

※山頂纜車

早上7時至晚上10時行駛單程：HK＄122元(成人)；小童(3-11歲) HK＄61元來回：HK＄148元(成人)；小童(3-11歲) HK＄74元

※山頂凌霄閣

早上10時至晚上10時(星期一至星期五)早上8時至晚上10時 (星期六、日及公眾假期)

※凌霄閣摩天台428

早上10時至晚上9時 (星期一至星期五)早上8時至晚上9時 (星期六、日及公眾假期)

※香港杜莎夫人蠟像館

早上11時至晚上8時 (星期一至日及公眾假期)

最後入場: 晚上7時30分

※趣味時光留影館

原價：HK＄298；網上優惠價：HK＄168早上11時30分至晚上8時 (星期一至日及公眾假期)

最後入場: 晚上7時