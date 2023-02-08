蘆洲警方3日晚間9時獲報，有名身障婦人坐著電動輪椅神情落寞的徘徊在捷運站刷卡入口處，隨即派遣員警到場了解情況，發現原來是婦人錢包遺失且搭乘的電動輪椅又快沒電，因此才焦急的不知如何是好，2名員警了解後隨即自掏腰包助婦人，路過民眾見狀也提供3000元讓員警轉交給婦人充作車費，讓婦人感動的深深擁抱員警致謝，成為一段佳話。

日前三重的地方網路社團出現一張照片，是兩名員警蹲跪在地，而一名坐著電動輪椅的婦人將其中一名員警擁入懷中；分享照片的網友表示，有員警在先嗇捷運站協助遺失錢包的民眾，路過好心民眾看到，主動掏腰包幫助回去的費用，收到捐款的民眾當場哭了，直呼是很感人的一幕。

據了解，畫面中坐輪椅的民眾是年約30歲的朱姓婦人，她從桃園坐捷運到新莊辦事，結果準備要返回桃園時發現身上的錢包遺失，朱婦先在先嗇宮捷運站周邊苦苦尋找約半小時，一無所獲且身上又無現金，再加上輪椅的電量也所剩不多，因此朱婦才會捷運站閘口焦急的不知如何是好。

三重警分局二重派出所員警廖柏鈞、林柏勳獲報前往現場了解狀況，知道朱婦的困境後立刻自掏腰包500元要給她搭車返家，這時有路過民眾見到此景也贊助3000元，不願曝光的他請員警轉交後便離去，得到眾人協助的朱女相當感動，啜泣的向廖警說「手可以借我一下嗎？」，隨即便將他擁入懷裡致謝，員警跪在地上讓朱女擁抱的瞬間也被民眾拍下PO上網站，成為三重「最美風景」。