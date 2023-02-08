南韓K9雷鳴155釐米自走砲（SPH）的6個用戶國家的代表於2023年2月6日聚集在挪威濱海城鎮那維克（Narvik），參加第2屆K9用戶俱樂部（K9 User Club）大會。該會議將舉行到2月9日，會議內容涵蓋了後勤維護、使用經驗以及許多眉角的心得交流，有如市售品牌汽車的官方車友會一般，十分特別。

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）7日報導，韓華（Hanwha）防務K9自走砲用戶俱樂部，過去於2022年4月在位於昌原的K9製造中心舉行，以分享K9自走砲的操作、維護和培訓方面的經驗、知識和訣竅，而今年的聚會在歐洲和北約國家之間舉行，來自韓國、挪威、芬蘭、愛沙尼亞、波蘭和澳洲的軍事代表聚集在一起，共同分享他們未來K9自走砲的規劃，而加拿大作為觀察員參加了會議。

K9 Thunder SPG being operated by Finnish Army conscripts pic.twitter.com/jHW4WLYDS5 — SgtBlitz🇫🇮 (@SgtBlitz_fi) June 15, 2022

挪威的軍工企業康斯伯格（Kongsberg）和澳洲CBG System等國防公司也出席了會議，介紹與K9相關的技術以及在運營和開發方面的合作。韓華防務希望能為歐洲K9客戶建立一個供應鏈，以支持他們更夠將後勤在地化。

母公司韓華宇航的歐洲業務發展總監朴西维塔（Pasi Pasivirta）在表示：「K9用戶可以相互學習，並分享操作K9自走砲的經驗和訣竅，以獲得該設備的最佳效果。在這方面，K9用戶俱樂部的意義，是為了找到K9系統最優化的操作方式和後勤維持理論的地方。

用戶俱樂部會議的第3天，與會者計劃參觀挪威比耶克維克技術車間的卓越中心和塞特莫恩訓練區，參觀挪威版本的K9 VIDAR實際操作的表現，這個挪威的改進版本搭載了MINEO熱顯火控系統和北約網絡作戰系統。

挪威K9 VIDAR改進版本搭載了MINEO熱顯火控系統和北約網絡作戰系統。（資料照/挪威國防部）

挪威擁有24輛K9和10輛K10彈藥補給車，並在2022年簽署了另外一份合約，將再採購4輛K9和10輛K10。韓華公司援引挪威炮兵和陸軍防空學校校長索伊蘭（Kjartan Søyland）上校的話說。

「與我們的老式火炮相比，現在我們的火炮系統的射程增加了或加倍。K9易於使用，易於教育和訓練，是K9自走砲的關鍵優勢。」