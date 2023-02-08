1月台股因有農曆年長達12天封關長假，再加上市場充斥升息及經濟衰退雙重變數，致台股成交量能急速萎縮。證交所公布，1月台股集中市場成交量周轉率為3.86％，較去年12月成交量周轉率8.17％銳減一半以上。

此外，1月台股集中市場當沖成交值占比也下滑至34.76％、平均每日當沖戶數僅有69,243戶，分別較去年12月的39.1％及87,049戶，大幅下降。

但因1月陸股交投熱終且大漲，推升台股ETF成交值占比上升至6.43％，比去年12月ETF成交值占比5.04％，增加1.39個百分點。

此外，伴隨著外資法人買盤回籠，1月台股集中市場自然人成交值比重降至53.48％，比去年12月自然人成交值比重56.17，大幅下降2.69固百分點，在蹺蹺板效應下，外資成交值比重上升至35.7％，較去年12月的32.5％，大增3.2個百分點。

因內資退場觀望，1月台股集中市場有交易戶數掉到200萬戶以下，為198萬3,295戶，較去年12月有交易戶數245萬241戶銳減46萬6,946戶。