友達2022年第四季合併營業額為526.5億元，較前一季增加5.9％，歸屬母公司業主之淨損為102.1億元，基本每股損失則為1.33元。

合計2022年全年合併營業額為2,467.9億元，較2021年減少33.4％。全年歸屬於母公司業主之淨損為211.0億元，基本每股損失2.39元。

2022年第四季面板總出貨面積達432.2萬平方米，較2022年第三季增加11.5％，與去年同期相比減少33.6％。累計2022年全年面板總出貨面積達1,917.0萬平方米，較2021年減少25.4％。

回顧2022年，友達表示，公司營運面臨嚴峻挑戰。前兩年強勁的宅經濟帶來的需求紅利逐步消退，又因戰爭、通膨、升息等因素，導致終端消費需求疲弱，再加上總體庫存偏高，客戶需求急凍，致使公司2022全年營收為2,467.9 億元，較前一年度衰退33.4％，獲利狀況也由2021年的獲利高點轉為虧損，全年歸屬母公司淨損為211.0億元。但公司整體財務結構穩健，第四季存貨天數48天，較上一季減少6天，淨負債比3.3％，維持在健康的水位。

展望2023年，大部分的經濟預測都是非常低成長甚至衰退，仍然是極具挑戰的一年。面對大環境的不確定性，公司會積極進行管理效能的提升，加強現金流和費用的管控，也要加快雙軸轉型的速度，希望在垂直領域有更好的發揮，同時也讓友達在面板產業上下波動的景氣循環中，能夠更穩健經營。