台灣科技業先前因為疫情關係迎來缺貨潮，不過今年受到庫存影響，導致科技業景氣反轉向下，一名自稱是手機晶片大廠聯發科的員工指出，部門主管透露今年2月獎金至少打7折，讓他覺得很不滿，甚至揚言不再買聯發科處理器的手機，引發其他網友熱烈討論。有前輩則怒回「在那邊叫什麼叫」，直言算一下EPS（每股盈餘）跟成長人數就知道大概打7折，沒什麼好不滿的。

原PO在Dcard發文指出，公司部門主管透露今年2月獎金至少打7折，他不滿抱怨「明明去年營收創新高，今年這麼小氣」，更說因為獎金縮水，決定以後不買聯發科處理器的手機。

其他網友則說，「學弟還在菜啊，EPS跟成長人數算一下就知道大概7折，在那邊叫什麼」、「7折就該該叫，沒經歷過前幾年打到骨折，分紅比年終兩個月還少」、「其實真的沒什麼好抱怨的，分紅本來就每年不固定，聯發科在台灣也已經足夠大方」、「分紅打7折其實也算不錯了，過往只有現在3折，在台灣也算有競爭力」。

一名曾在聯發科待了5年的前輩則表示，連競爭對手美國晶片大廠高通日子都不好過了，聯發科怎麼可能好過？他直言，自己分析一下也知道不可能再過那麼爽了，並強調，公司本來就沒有要對員工負太多責任，台商已經算有人情味了，轉職到谷歌工作的他瑟瑟發抖怕被裁員。

也有人提到，「聯發科去年人招太多了，稀釋了」、「分紅會回歸正常，但房價很難回去了，以後的新人都要被洗出新竹蛋黃區了」。