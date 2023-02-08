許多人認為早餐一定要吃，但真的是如此嗎？家庭醫學科鄧雯心醫師表示，早餐確實很重要，但重要性不在於一定要吃，而是不可以亂吃，不少人上班、上課快遲到，就會隨便買饅頭或麵包果腹，但第一餐應選擇蛋白質，而不是高糖及高油的食物。

鄧雯心醫師在Youtube頻道《宋晏仁醫師 x Cofit 初日》指出，很多人擔心早餐沒吃會影響健康，因此就算上班、上課快遲到，也會買饅頭或麵包等墊胃，雖然早餐確實很重要，但關鍵在於不要亂吃，早餐其實是指斷食後的第一餐，因此就算是中午才起床進食，第一餐也能視為早餐。

鄧雯心醫師解釋，身體睡覺時呈現空腹狀態，起床後準備吸收營養，此時若吃進高糖、高油、容易發炎的食物，例如鐵板麵、薯餅、燒餅油條、厚片、奶茶等，反而會對身體造成危害，因為錯誤的早餐組合會影響身體荷爾蒙，分別是胰島素和飢餓素，當胰島素不穩定，就會產生血糖變化，飢餓素則會使肚子更容易感到飢餓。

鄧雯心醫師也提到，許多人認為不吃早餐、延長空腹時間，可能會造成胃病或膽結石疾病，但其實並沒有一定，應依每個人的身體狀況來看，例如有的人總是暴飲暴食，且經常吃容易發炎的食物，此時若延長空腹時間，反而能改善腸胃問題，反觀有些人因工作繁忙、壓力大，長期間未進食，又常攝取刺激胃部的食物或飲品，延長空腹時間反而會造成胃部不適。

鄧雯心醫師建議，不管第一餐幾點吃，盡量別選擇高油、高糖食物，而是以蛋白質為主，例如1至2顆茶葉蛋搭配無糖豆漿，不僅可以穩定血糖、胰島素、飢餓素，還能讓身體活力滿滿。