土耳其與敘利亞交界、隸屬土耳其的加濟安泰普省努爾達伊鎮，2月6日清晨4點17分，發生芮氏規模7.8的淺層地震，目前已超過5千人死亡，失蹤人數難以估計。而當年台灣發生921大地震時，最先率救援隊抵台的外國單位，就是由土耳其當地的非政府組織AKUT搜救協會，令許多國人相當感動；如今土耳其地震災情嚴重，不少熱心的台灣人也發揮人溺己溺精神，紛紛詢問如何捐款幫助土耳其，金融界聞人鍾文智立刻捐款台幣100萬給AKUT搜救協會，透過該組織幫助土耳其。

由於加濟安泰普省是土耳其的第六大城，屬於人口稠密區，此區又多為古城建築，建築物較容易倒塌；同樣受到地震波及的敘利亞，因為長年戰爭、基礎建設不足，建物結構同樣難以承受震動能量，導致兩國災情慘重，直到目前，救援工作仍在進行。

日前才響應藝人梁佑南感召，捐贈一輛百萬資源車給台東縣原住民嘎屋啦瀚文教發展協會的金融界聞人鍾文智，在土耳其發生地震後，腦海中立即浮現當年台灣921地震的慘狀，他表示，921當年他才21歲，初出社會不久，看到新聞報導後感到相當難過，當時沒甚麼經濟能力，只能小額捐款給災區，如今事業小有成就，他便詢問身邊友人，該如何幫助土耳其災民？朋友立刻跟他講述AKUT搜救協會，而AKUT搜救協會就是當年921發生後最先抵台救援的土耳其非政府組織。

鍾文智表示，雖然台灣外交部也有開設捐款帳號，但他認為，直接捐給國際救援協會，例如AKUT搜救協會這類非政府組織單位，會比捐給政府實際，他也希望這微薄的捐款能拋磚引玉，讓更多民間企業能對土耳其伸出援手，也希望天佑土耳其與敘利亞兩國人民。