台灣動物社會研究會8日偕民進黨立委林淑芬譴責近年台灣出現鳥類籠拍、巢拍及誘拍三大不當拍攝行為，背後涉及非法獵捕、走私鳥類，也可能使禽流感入侵台灣，甚至有業者以誇張噱頭話術如「翡翠愛愛版」，抓不同鳥類進籠交配，種種行徑也涉及對鳥類騷擾、虐待，推估業者每年獲利逾上百萬，研究會現已檢舉6處非法拍攝場所，呼籲主管機關和檢調徹查。

陳玉敏說明，「籠拍」場鳥類來源不明，可能涉及非法獵捕、走私，不當圈養及騷擾虐待，造成鳥類傷亡，帶來人畜共通疫病傳播的風險，當中更不乏保育鳥類猛禽，業者卻聲稱是鳥自己飛進來籠子，據統計，至少有22種屬台灣地區稀有且沒有合法引進紀錄的過境鳥、候鳥、迷鳥。

目前被揭露的全台6大籠拍場所包含桃園龍潭、新竹新埔和北浦、台中外埔、南投魚池、每次入籠拍照費用收費約500元至8000元不等，視拍攝的鳥種珍稀程度和畫面特別程度而定，各群組約有200至700名鳥友，初估業者每年獲利上百萬，圈養期間甚至用網具將籠內貓頭鷹拉出調整站姿，更有雛鳥被挖出來排排站，供鳥友拍攝。

而「巢拍」就是將野外發現的鳥巢偷走移到籠內，拍攝育雛過程、孵蛋、親鳥與雛鳥互動畫面，業者形同在鳥巢週邊圈地，再依鳥種不同收取領路費，或將鳥移到人工巢讓人拍攝，破壞鳥類棲地生態；「誘拍」如業者利用老鼠吸引貓頭鷹，改變攝食生態，而老鼠也可能身患疾病，影響鳥類健康。

研究會理事、律師詹順貴指出，業者走私行為涉及違反懲治走私條例第2條、動物傳染病防治條例第33條、野保法第24條；獵捕野生動物涉及野保法第17、18條；購買保育類鳥類違法野保法第35條；未取得許可以野生動物盈利違反第36條，至於籠拍場所不當飼養、騷擾，保育類適用野保法、一般類適用動保法。

林淑芬指出，讓動物回去棲地是當前最高目標，此番獵捕、騷擾行為應嚴懲，這些業者在消息曝光後隨即關閉相關群組，顯然心中有鬼，只可惜地方、中央政府執法並不積極，呼籲行政管理單位應有所作為。她感嘆，目前野保法涉及刑責，但許多案件卻用行政處罰就輕鬆結案，恫嚇力不夠，未來應思考訂出裁罰基準、是否提高刑責。

對此，農委會林務局保育組簡任技正黃綉娟、農委會防檢局動物檢疫組副組長高黃霖允加強查緝。

農委會畜牧處寵物管理科宋念潔表示，若確定是圈養，確實可以動保法處分，今年動保法修法也對第6條違反傷害等狀況加重刑責，而今年也制定「動物飼養指南」，鳥類將在明年納入期程，教育飼主野生動物確實不適合圈養；她也重申，農委會絕對不支持也不接受任何野生動物被捕捉帶回家飼養，因為牽涉疫病及動物福利問題。