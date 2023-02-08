台中市北屯區大坑知名露營勝地中正露營區獼猴4區步道涼亭，8日上午被登山客發現有人陳屍涼亭內。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北屯區大坑知名露營勝地中正露營區獼猴4區步道涼亭，今（8）日上午7時有登山客發現一男子陳屍其內，趕緊通報露營區管理員；經報警轄區警方趕抵現場發現該男子已明顯死亡，透過其身上的身份證聯繫家人，獲悉該名70多歲男子久病纏身，7日下午離家後就失聯，初判無外力介入，死因仍待法醫相驗釐清。

位於大坑的中正露營區是台中知名露營區，也是很多登山客爬山健行必經之地，8日上午有登山客經過獼猴4區步道涼亭，發現男子陳屍其內，嚇得趕緊通知露營區管理員，並報警。

警方獲報到場查看，男子已明顯無呼吸心跳，身旁還有一個小包包、水瓶、香菸跟一小盒食物，經警方透過其身上留有的證件查明身份，該男子應是住在太平區70多歲男子，家人表示，他生病已久，7日下午出門後就失聯。

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