藝人隋棠日前被樓下鄰居投訴經常製造噪音，放任小孩吵鬧，反應了不改善還神隱，而隋棠反擊，指控是樓下鄰居捶門及咆哮嚇到小孩，今天樓下鄰居再發出聲明澄清，貼出與上一任屋主的對話，都是理性溝通，但不少網友看完都直呼太扯，怎麼前屋主做什麼事都要跟鄰居報備，「這樓下是什麼皇親國戚嗎」。

原PO今天在PTT發文，討論隋棠家樓下鄰居PO出與樓上前任屋主的對話，雖然鄰居強調是理性溝通，駁斥隋棠指控，但原PO看完對話紀錄，發現前屋主有朋友來，出入時還要跟樓下報備，覺得有點誇張，就連要搬走都還要特別傳訊息跟鄰居道歉會吵到他們，「隋棠樓下住戶貼出對話，是不是自爆了？」

以及另一名網友也發現，前屋主對樓下鄰居的態度畢恭畢敬，連隔天家裡宴客、小孩多聲音比較大也要先告知，鄰居則回「我們也在外面吃飯，晚一點回家就好，妳們就吵不到我們了」，直呼太扯「看到對話我都想搬家了」。

對話曝光後，網友們紛紛留言：「樓下鄰居比凶宅可怕」、「樓上那家人感覺就是人太好，一直被樓下欺負」、「難怪樓上會想賣房」、「這樓下是什麼皇親國戚嗎」、「這個截圖就證明了這家人一直一直都對聲敏感要求高，所以鄰居才需要一直報備」、「近億豪宅，還要跟樓下報備可憐哪」、「樓上就是受不了才搬家的啊」、「難怪要趕快便宜賣掉」。

但也有人認為「其實還好耶，我有朋友來家裡我也會跟樓下的通知一聲，社區大樓都這樣」、「有活動會吵到鄰居提前告知很正常」。