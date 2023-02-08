本月6日土耳其傳出規模7.8強震，造成多處建築物倒塌，隨著餘震不斷來襲，不僅災情擴大，死亡人數也持續飆升，土耳其Yotuber圖佳稍早發文表示得知4位親戚罹難，6位目前下落不明，坦言心情相當低落。

圖佳得知親友噩耗後，擔心到吃不下也睡不著，尤其現在土耳其因為下雪相當嚴寒，光想到還有很多小孩困在倒塌大樓裡，內心就相當痛苦，雖然台灣救援單位已經抵達土耳其，但大雪阻礙交通，導致救援進度落後，因此趕緊向所有人喊話：「這次真的需要大家幫忙」，也呼籲所有人若想要捐贈物資，可以聯繫駐台灣的土耳其代表處。

圖佳指出因為工作無法回土耳其，只能在台灣協助救災事宜，宣導大家協助捐款及物資，讓他能夠幫助當地民眾籌錢重建老家，除了用自己的能量幫助土耳其，家人與親戚也會投入救災重建家園，接著向台灣民眾致謝：「謝謝台灣的朋友們一路支持相挺，台灣政府還成立了捐款專戶，這個時間土耳其需要大家幫忙，圖佳一輩子不會忘記你們的幫助」，接著強調：「一個小小的捐款或許不多，但是大家一起做，就可以達到很大的力量」。

對此，網友紛紛留言打氣：「你一定要先照顧好自己別累倒了，才能更有力量將土耳其發生的第一消息給大家知道」、「救援和重建是一段長路，你自己要好好照顧自己，才能呼籲大家幫忙土耳其哦」、「你也要保重身體，才能為家鄉做更多事」。