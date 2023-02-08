基隆市政府發言人余治明7日在粉專發文，玩起「煩死了，好想……」的時事梗引發議題，基隆市長謝國樑8日下午致歉，表示發言人年紀較輕，卻沒有意識到他身為市府發言人，應注意分際。

片商甲上娛樂的粉絲專頁7日中午發文「煩死了，好想離職」，引發網路社群熱潮，許多粉絲專頁及網友都跟風造句。余治明7日在粉專跟上時事梗，發文「煩死了，好想出國」。

執料，余治明的發文遭基隆市議員張之豪發文痛批，指發言人的本質就是幫老闆當人肉盾牌，若讓自己跟著這一波也被炎上，就成功了。謝國樑市府出的包，謝國樑擔，所有其他人都不重要。

謝國樑8日下午出席仁愛區里鄰長參訪活動，受訪時表示，對於基隆市府發言人在臉書粉專玩時事梗表示歉意，他說，余治明年紀較輕，平日會玩時事梗，但他沒有意識到他具有基隆市府發言人的身分，經內部討論，認為他若要玩時事梗，應注意分際拿捏。謝國樑代表市府向民眾致歉，未來在發言管控上一定會更謹慎小心。

余治明8日下午也在粉專表示，經過議員與許多粉專網民的批評指教，認為他以基隆市府發言人的名義來玩時事梗不妥，事後他再三思索，也認為不恰當，並第一時間將貼文撤下。也要誠懇地說聲抱歉。

余治明強調，身為市府發言人，日後一定會更加謹慎注意對外發佈之貼文內容與發言，也非常感謝大家的關心！