身兼民進黨主席的副總統賴清德被外界看好參選2024，其與行政院長陳建仁的關係也備受討論。對此，前立委郭正亮認為，由於過去的選戰之路順遂，不太會「議題造勢」，目前賴清德正面臨著「聲量遠低於陳建仁」的大危機，郭甚至預言，若照現有情勢發展，一個月後兩人的聲望就會拉開。

郭正亮今（8）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》提到，陳建仁上任閣揆以來，他的聲量一直遠超賴清德，而身為黨主席的賴手上既沒資源、也沒行政權，因此，只能靠不斷的「議題造勢」來提升自己的聲量，「要勇敢」，但賴真的不會造勢。

郭正亮解釋，賴清德在歷次選舉都是「順著選」，不像「一路逆勢作戰」、非常懂「議題造勢」的前總統陳水扁。郭正亮也預言，若一路這樣下去，一個月後賴與陳建仁的聲望恐怕就會拉開。

針對陳建仁對賴清德的影響，這兩天話題不斷，前總統陳水扁日前表示，當陳建仁入民進黨時就有「那種感覺」；而前立委鄭寶清也直言，蔡英文找陳建仁組閣，「等於是蔡的copy版」，會對賴清德的選舉不利。因為相關部會首長應該在陳建仁組閣時，找身為黨主席的賴清德來參與討論人事，結果最後只換了幾位閣員，這會讓百姓認為，民進黨改革不夠，蔡政府是在敷衍他們。