不少人利用郵局寄送包裹或信件，一名女網友表示，近日她到郵局寄包裹當作朋友的生日禮物，當中還夾兩張信紙，郵局櫃台人員一聽到裡面有信紙，確認後向她多收8元，她一頭霧水將其PO上網詢問，反讓網友直呼「長知識」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，6日到郵局寄包裹給朋友當生日禮物，箱子裡裝滿朋友喜歡的動漫人物周邊，還有兩張寫滿祝福的信紙，郵局櫃台人員一聽到她說裡面有信紙說，「妳這樣寄會很貴喔！因為信要用信的價格寄」，她聽得一頭霧水。

原PO表示，郵局人員要求要看內容物確認，她只好拆箱，對方看完後肯定地說「有信就要加收8元」，她雖然困惑還是掏出8元，她好奇問「若包裹裡面只要有寫字的紙，就會被加收錢嗎？雖然只有8元，但心情整個被破壞，下次知道要分開寄了」。

貼文曝光，網友也紛紛回應，「感謝原PO用8元幫助大家長知識」、「對！因為信是法定郵物，所以會加錢」、「依規定確實是要分開算，但不講真的沒有人會知道，被查到的機率超級低」、「所以內容物一定要講的這麼具體嗎？」、「我寄國內包裹也有放信，但我都沒被查過」。

留言中也有人分享日本的做法，「日本也是這樣，以前上課老師提過，我記得有分兩種情況，以妳的情況為例，信上如果單純寫『這是妳喜歡的OO周邊商品，生日快樂』這樣就不會加收錢，因為周邊被視為包裹本體，信只是告知收件者裡面有什麼，但如果寫其他事情，就會被視為『獨立』的東西，所以要寄送費，簡單的說就是妳寫2張信紙太多了」。