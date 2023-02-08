國防部憲兵營何姓、黃姓女兵因為軍中管理事務與吳姓女上士班長產生糾紛，2人便在臉書社群「靠北長官2020」投稿發文，公開毀謗吳女是「薪水小偷」，結果該篇文章被營長發現並擷圖，2人因而挨告受罰。

據判決書指出，何女與黃女2021年間服役於國防部憲兵營，因軍中管理有糾紛，黃女便撰寫一篇文章，指名道姓抱怨吳姓女上士班長，「請問三不五時說要回家增產報國都沒看到您的資產，爽領國家薪水，請問您是薪水小偷嗎？聽說無線電還不會用呢，行車安全教育也不會呢，請問您是3C小偷嗎？」等語傳訊給何女，再由何女投稿至Facebook社群「靠北長官2020」專頁。文章發布後，剛好被陳姓營長看到，並擷圖傳給吳班長，吳班長憤而報警提告。

法官審酌2人於案發時為現役軍人，本應遵守法治及紀律，竟發表該文章，嚴重損及吳女身為上官之領導統御威信，並對軍隊紀律及軍中倫常產生不良影響，行為實有不當。

法官考量何女始終坦承犯行，而黃女則於警詢及偵訊中否認犯行，法庭審理時才坦承犯行。依犯加重誹謗罪，判處何女有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並提供義務勞務100小時，參加4場法治教育。

黃女則依犯加重誹謗罪，處有期徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並提供義務勞務120小時，參加6場法治教育。