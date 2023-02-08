一名高中少女在IG上認識一位自稱攝影師的男子，兩人約好要互惠拍攝泳裝照，後來男子慫恿少女拍攝大尺度寫真，並以分潤抽成費用作為誘惑，少女答應後兩人隨即奔赴汽車旅館開房拍攝，不料少女在拍攝過程中不僅被剃光陰毛，還被小黃瓜造型按摩棒猥褻、指侵，而過程也全被攝影師拍下，事後少女感覺有異報警提告。法院審酌男子坦承犯行，且與少女達成和解，依違反兒童及少年性剝削防制條例，處2年徒刑，緩刑5年，可上訴。

男子阿倫（化名）於2021年12月間透過社群軟體Instagram認識當時年僅16歲的少女小美（化名），阿倫自稱自己是一名自由攝影師，和小美約定以互惠合作方式外拍泳裝照片，拍攝當天兩人前往海邊拍攝泳裝照，拍攝時阿倫慫恿小美拍攝大尺度寫真放在知名成人網站，並稱可以分潤抽成以此誘惑小美，小美同意後兩人前往汽車旅館，阿倫先是命令小美躺在床上，再持刮鬍刀刮除小美陰毛，接著要求小美脫去全身衣物，並以嘴吸吮及徒手撫摸小美胸部，指侵得逞，後來阿倫食髓知味拿著黃瓜造型的電動按摩棒來回觸碰小美生殖器，還用相機錄影方式記錄全程，事後小美回想起察覺有異，在社工的陪同下報警。

法院審酌阿倫犯後坦承犯行，且以50萬元與小美及其父母和解，法官依犯意圖營利引誘使少年被拍攝性交及猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，且於判決確定日起1年內，接受法治教育課程2場次。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。