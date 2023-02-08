周三收漲，加權指數上漲217.26點或1.41%，報15618.17點，成交量升至2260.97億元；櫃檯指數上漲1.88點或0.94%，報202.69點，成交量亦升至872.21億元，上市櫃分創7個月、7個月半高點。

電子強勢掌舵，權值王台積電(2330)開漲15元至538元，終場收在540元最高點，高漲3.25%，市值重返14兆元。聯電(2303)越過50元關卡，收漲2.75%報50.5元。IC設計更受外資青睞，吸引多方匯集，創意(3443)衝上漲停925元鎖住，受可望在2月10日凌晨公布的MSCI季調中納入成分股機會高，激勵股價再創新高紀錄；同為IC族群的聯詠(3034)、聯發科(2454)等也紛紛強勁表態，收漲7.14%、3.77%。日月光投控(3711)股價同在106元高檔作收，而鴻海(2317)則平盤震盪。

高價股方面，500元以上高價股，僅股王信驊(5274)、嘉澤(3533)、鈊象(3293)收黑，其餘個股均收紅，而前股王矽力*-KY(6415)、創意(3443)、AES-KY(6781)、穎崴(6515)、新生醫股王保瑞(6472)全數漲停，祥碩(5269)、世芯-KY(3661)、精測(6510)、M31(6643)也齊步大漲半根漲停板。台股盤中一度重回8千金景象，但世芯-KY尾盤未能守住整數大關，收在998元，相較譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)回歸千元隊伍，周三收盤僅再現七位千金，後續世芯、創意仍有機會站穩千元股價寶座。股王虎頭蛇尾，2400元得而復失，而高價老三位子也相爭多時，力旺周三突破1700元關卡，不過與旭隼也只差25元。

IC設計威風凜凜，前股王矽力*-KY(6415)漲停表現，以654元鎖住登多月新高價，多檔個股如愛普*(6531)、瑞昱(2379)等股價皆高高掛，周三半導體、電子大展鴻圖，分別收漲3.35%、2.24%以上，成交比重也雙雙增加，盤中占比成長5.66%、3.94%，稱霸上市。光電、資服也漲超過1.4%，表現均勝過大盤，其中光電龍頭大立光(3008)收漲0.9%，友達(2409)下午將舉行法說會，面板雙雄雙雙強漲4%超過。

傳產的水泥、營建、航運漲幅相對平淡，觀光受惠春節營收可期，尾盤表現略回神；油電燃氣、玻陶、塑膠、金融、電子通路、鋼鐵收墨，跌幅居前。航運方面，成交比重下滑，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)走疲，貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)小紅。

元月營收公布潮進行中，第一金投顧表示，關注創高或年增的公司，聚焦公司體質穩健、成長產業趨勢、評價偏低等族群伺機布局，包含解封、車用、遊戲、ABF、綠能及觀光餐飲等類股，本周觀察量能變化，嚴控資金持股水位及風險管控。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡說明，展望今年後續變數主要仍在通膨，持續關注全球經濟成長放緩課題，台股操作上可聚焦高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並布局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長標的。