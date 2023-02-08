桃園市青年事務局今年首度開辦「微型創業前導班」課程，集結最熱門5大微創產業主題，針對專門知識、開業歷程、經營實務、行銷宣傳等面向，開設創業前導課程，並以民眾最有興趣的主題「咖啡微創前導班」率先開課。

青年局指出，微型創業因為創業門檻較低，佔了青年創業類別8成以上，因此今年首度開設創業前導班，以滿足最大宗的青年創業需求，預計開設咖啡、餐飲、服飾、電商、美甲5大系列80堂課程，對於結業後要投入開業的學員，也將安排業界專家1對1專業諮詢，解決各種創業問題，並針對創業資金及公司行號登記提供協助，讓學員畢業即能創業。

在2月率先開課的咖啡微創前導班，課程內容除了提供產業現況、烘豆及咖啡製作專業知識外，也針對連鎖品牌、社區店面、個人風格品牌或活動攤商等各類不同經營模式，解析開業需求及營運方式，包括各種批貨及通路等行內專業門道，也會讓學員實際到知名咖啡店裡親身體驗營業實況，以最深入的角度，近距離體驗咖啡創業。

青年局長侯佳齡表示，青年創業初期起步不易，時常遇到各種問題，因此在青年局3樓成立「青創資源中心」，設置青年創業單一服務窗口，不分創業類別都可親洽或透過中心專線、臉書粉專、Line官方帳號進行多元諮詢，由創業管理師協助獲得所需的創業資源，並配合專家1對輔導提升青年創業能力，協助青年穩健踏實的圓夢。