彭（又又）浪指出，2022年在疫情戰爭、通膨、升息、原物料短缺等同時發生，對經濟及消費市場產生衝擊，導致庫存高漲，對營收獲利都有嚴重影響，友達去年第3季產能利用率6成，第4季有急單，稼動率提高到6成以上，市場還在消化庫存，使得ASP還是下降。

2022年下半第4季市場以清庫存為共同主題曲，友達庫存水準業界最健康，在產能下修過程中，進行歲修及新技術開發。目前TV庫存已經回到健康水位，面板景氣有逐漸回溫跡象，IT方面，也期待下半年回到季節性需求。

友達后里廠延遲興建，彭（又又）浪指出，因為產能利用率偏低，沒有急迫性增加產能需求，新廠動工沒有時間表，持續在準系統（車用）、整合性產品發展，目前都可支應高階產能所需。

總經理柯富仁表示，車用市場過去2年受缺料、缺晶片影響，今年IC缺料改善下，汽車銷售應可恢復成長，車用出貨會比去年好。

TV方面，美國市場表現還算正向，在銷售旺季年成長有9％；大陸受到封控影響，雙11出現負成長，但是尺寸平均仍快到60吋；而去年第4季有世界盃運動賽事，新興市場成長20％，都有利降低TV庫存。

IT產品比較具挑戰，品牌廠去年第4季積極促銷，但相較上年度仍處於衰退情況，NB的年減幅更達到40％。目前IT看法相對保守，不過，第1季IT庫存相較第4季健康，還需要時間進一步消化。