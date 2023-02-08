崙背國小的中央廚房十分寬敞明亮，作業動線良好。（崙背國小提供）

雲林縣9所國中小的中央廚房下學期起供應車程30分鐘內或10公里範圍內學校的營養午餐。（崙背國小提供）

雲林縣去年有9所國中、國小申請教育部中央廚房計畫，供應車程30分鐘內的鄰近學校營養午餐，9校中央廚房都已完工啟用、試營運，下周一起供餐。縣府教育處表示，凡加入中央廚房、食材聯合採購的學校，教育部每餐食材補足至62元，加上台塑公司補助雲林縣國中小學的加菜金7.1元，每餐食材費已達69.1元，小朋友可以吃到很優質的午餐。

少子化趨勢下，教育部為鼓勵各縣設中央廚房以降低採購及人事成本，提高烹煮效益，新建者補助3500萬元、擴建補助1500萬元。

雲林縣9所中央廚房學校包括北港鎮的北辰國小、建國國中、土庫鎮的馬光國小、土庫國中、土庫國小、麥寮鄉的麥寮國小、橋頭國小、崙背國小、文光國小，下學期起供應車程30分鐘內或10公里範圍內學校的營養午餐。

北辰國小供應3校、建國國中供應3校、文光國小供應2分校、崙背國小供應2校、麥寮國小供應1校1分校及1分班、橋頭國小供應2校及1分校、土庫國小供應2校、土庫國中供應2校、馬光國小供應2校，共供應22校。

雲林縣的長青食堂已達160處，其中北辰國小、馬光國小、建國國中也供應鄰近的長青食堂，食材一樣，只是煮法不同，志工們會把菜煮得更軟爛些。

配合中央廚房計畫，教育部補助每餐食材至62元，以雲林為例，各校食材原本每餐約35元，由中央廚房供應午餐後，食材費立即提升至62元，加上台塑企業2019年起補助每人每參加菜金7.1元，總計食材費高達69.1元，可以吃得相當好。

教育處表示，本縣除中央廚房供應的22校以外，食材聯合採購學校也享有一餐62元食材的優惠，全縣共有12組、95校採購聯盟，總共124校獲優惠。全縣國中小校數是185所。

雲林縣9所中央廚房約去年底完工，有學校已測試完畢，崙背國小最近試營運，下周一（2月13日）全部正式啟用。