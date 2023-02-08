台南市議會臨時會今天上午雖然爆發推擠衝突，但在中午的新春聯誼餐會上，朝野議員及市府官員卻一團和氣，不僅涉入賄選案的議長邱莉莉與民進黨議員沈家鳳上台合唱台語歌曲〈感謝你的愛〉，市長黃偉哲也與國民黨議員林燕祝歡唱大陸歌曲〈可可托海的牧羊人〉，眾多議員更在一旁打拍子，現場氣氛熱烈融洽。

台南市議長邱莉莉與民進黨議員沈家鳳合唱台語歌曲〈感謝你的愛〉。（洪榮志攝）

中午的議會新春聯誼餐會在1樓大廳舉辦，席開40餘桌，除民進黨、國民黨、無盟等各黨團議員30餘人齊聚一堂，一起為民進黨議員李偉智慶生外，現場藍綠議員也一起上台高歌。

黃偉哲除率市府團隊參與聚餐，還與林燕祝合唱〈可可托海的牧羊人〉，邱莉莉也暫時拋開近日官司纏身的陰霾與沈家鳳合唱〈感謝你的愛〉，2組人馬合唱時，各黨派議員則一旁打拍子，大家手舞足蹈，現場氣氛High到最高點。黃偉哲更封林燕祝是「國語歌后」，沈家鳳則是「台語歌后」。

國民黨團書記長蔡育輝認為，在議場發表任何意見都可受公評，開完會大家就是一家人，議會是大家的，他覺得議會辦新春聯誼很好，大家不分政黨，與市府官員或是議會同仁，拋開一年來的辛勞，好好聚餐唱歌，這是好事。

民進黨團發言人李宗翰也說，今天議會臨時會上，雖然部分議員透過較激烈的方式表達個人意見，但相信多數議員仍以市民的福祉為優先；議會透過春酒活動犒賞員工的辛勞，也維持議會和諧暢通溝通管道，相信更能保障市民的福祉。