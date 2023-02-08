根據央行公布182天期國庫券標售結果，共吸引561億元資金進場搶標，投標倍數1.87倍。銀行資金調度主管表示，本期決標貼現率因反應市場升息的效應，因此較前一期大幅上揚。本期跟上次同天期國庫券相同，皆由銀行業取得99％、票券業1％。
此次得標者最低投標貼現率為0.899％，得標者最高投標貼現率為1.042％，得標者投標貼現率高低利差為0.143個百分點。得標者加權平均投標貼現率為0.988％。
中央銀行受財政部委託標售300億元182天期國庫券，結果決標貼現率1.042％，較上一期2022年2月標售的0.32％，大幅上揚72.2個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。銀行資金調度主管表示，主要因央行2022年升息2.5碼（1碼是0.25個百分點）的效應。
根據央行公布182天期國庫券標售結果，共吸引561億元資金進場搶標，投標倍數1.87倍。銀行資金調度主管表示，本期決標貼現率因反應市場升息的效應，因此較前一期大幅上揚。本期跟上次同天期國庫券相同，皆由銀行業取得99％、票券業1％。
此次得標者最低投標貼現率為0.899％，得標者最高投標貼現率為1.042％，得標者投標貼現率高低利差為0.143個百分點。得標者加權平均投標貼現率為0.988％。
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