根據央行公布182天期國庫券標售結果，共吸引561億元資金進場搶標，投標倍數1.87倍。銀行資金調度主管表示，本期決標貼現率因反應市場升息的效應，因此較前一期大幅上揚。本期跟上次同天期國庫券相同，皆由銀行業取得99％、票券業1％。

此次得標者最低投標貼現率為0.899％，得標者最高投標貼現率為1.042％，得標者投標貼現率高低利差為0.143個百分點。得標者加權平均投標貼現率為0.988％。